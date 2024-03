Ecco l’accordo indo-europeo da 100 miliardi di valore

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 11 marzo 2024) Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera sono Paesi differenti per struttura e tradizione, ma adesso sono accomunati dall’India, perché il blocco-non-Ue a quattro ha siglato con New Delhi un accordo di tipo Trade and Economic Partnership Agreement (acronimo tecnico Tepa). L’intesa, firmata domenica 10 marzo, ha un obiettivo ambizioso: 100di investimenti in India e la creazione di un milione di posti di lavoro. I quattro Paesi sono gli attuali membri della European Free Trade Association, Efta: istituita nel 1960 (quando era composta anche da altri membri, mentre il Liechtenstein vi è entrato solo nel 1991) ha lo scopo di migliorare il flusso degli scambi commerciali tra alcuni Paesi che non desideravano (e non desiderano) essere parte dell’allora Cee – adesso Ue. Il ministro del Commercio indiano, Piyush Goyal, ha dichiarato che è ...