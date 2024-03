Ecco il piano del governo per prevenire la diffusione del fentanyl

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il, droga sintetica 80 volte più potente della morfina, non rappresenta in Italia un’emergenza come in altri Paesi. Negli Stati Uniti, per esempio, miete quasi 200 vittime al giorno. E in Messico è stato messo il bando perfino in Costituzione. Nel nostro Paese la circolazione di questo oppiaceo sintetico, utilizzato in medicina come analgesico, in ambito extra sanitario viene ritenuta contenuta. “Siamo ancora a livello di prevenzione”, ha spiegato nei giorni scorsi Sabina Strano Rossi, tossicologa forense dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e presidente del Gruppo tossicologi forensi italiani, intervistata da Formiche.net. All’attenzione delle autorità Ilrappresenta, dunque, un elemento di forte preoccupazione per le autorità italiane. È al centro di una sempre maggiore attenzione da parte delle forze di polizia e dei ...