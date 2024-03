Eccellenza Pari pirotecnico Grande rimonta del Fucecchio

(Di lunedì 11 marzo 2024)2 river pieve 2: De Bino, Zaccagnini (46’ Cenci), Re (51’ Banti), Lecceti, Malanchi, Ghelardoni, Mariani, Arapi, Andreotti (87’ Badalassi), Rigirozzo (80’ Tassi), Agostini (59’ Mhilli). All. Dell’Agnello. RIVER PIEVE: Biggeri, Bachini, Lunardi (75’ Filippi), Tocci (57’ Pieretti), Leshi, Rossi, Belluomini (69’ Fruzzetti), Cecchini, Morelli, El Hadoui, Magera. All. Fanani. Arbitro: Rinaldi di Empoli. Reti: 23’ El Hadoui; 33’ Belluomini; 53’ Lecceti; 55’ Andreotti. Note. Espulso Morelli (R) al 93’ per doppia ammonizione.– Tante emozioni al Corsini, dove bianconeri e River Pieve si spartiscono la posta in palio. Su un terreno molto allentato dalla pioggia ilha subito unachance al 9’, ma Andreotti si fa ipnotizzare dal dischetto da Biggeri. Così al ...

Eccellenza girone A, 25esima giornata: Misilmeri ok, il Casteldaccia vince a Marineo: ... ko nella 25esima giornata del campionato di Eccellenza girone A contro l'Accademia Trapani. Al ... Una partita di grande equilibrio e lotta alla pari, soprattutto nel primo tempo. Parte meglio l'...

Eccellenza, Derby Vigor Lamezia - Sambiase: il commento degli allenatori: Un pari tutto sommato giusto, accolto favorevolmente soprattutto dall'allenatore giallorosso, Claudio Morelli, particolarmente soddisfatto dell'ennesima prova monstre della sua difesa: "È stata una ...

Eccellenza. Il Montecatini ringrazia Fedi. Ponte ripreso in pieno recupero: Eccellenza. Il Montecatini ringrazia Fedi. Ponte ripreso in pieno recupero: Finisce in Parità il derby-salvezza fra Ponte Buggianese e Valdinievole Montecatini. Recrimina il Ponte, acciuffato in pieno recupero da Fedi che permette al neo tecnico termale Pellegrini di bagnare ...

Eccellenza. Montespertoli ko. Apre Maltomini poi i locali volano: Eccellenza. Montespertoli ko. Apre Maltomini poi i locali volano: pro livorno 4 montespertoli 2 PRO LIVORNO SORGENTI: Strambi, Montecalvo, Lucarelli (81’ Gianfranchi), Quilici, Lischi A., Fraschi, Putrignano (75’ Lischi L.), Santagata, Cutroneo (87’ Accordino), ...

Calcio, Eccellenza: la capolista Sambiase (in 10) supera lo scoglio dello scontro diretto con la Vigor e vede la Serie D: Calcio, Eccellenza: la capolista Sambiase (in 10) supera lo scoglio dello scontro diretto con la Vigor e vede la Serie D: La 25sima giornata del campionato di Eccellenza vede il Pari nello scontro al vertice davanti a 4000 spettatori tra Vigor Lamezia e Sambiase, che rappresentava una delle ultime chances per i biancover ...