“È un dolore di cui faccio fatica a liberarmi | ho aspettato che finisse la serata per scusarmi con Amadeus” | le parole e il dolore di Bugo a Verissimo

(Di lunedì 11 marzo 2024) Impossibile non ricordare l’epico ‘sca***’ trae Morgan sul palco di Sanremo nel 2020. Perché se ne parla di nuovo? Perché quanto accaduto è finito in tribunale proprio in queste settimane e i due cantautori si sono incontrati in aula.ha raccontato il suo stato d’animo a: “Mi ha ferito vedere una mia canzone storpiata e tutto quello che è successo dopo. Ci sono due cause in corso. Una è civile, intentata dagli autori e che riguarda proprio il cambio del testo. Poi c’è quella penale che riguarda le offese che nelle settimane successiva Morgan mi ha rivolto in modo continuativo. Quando sono sceso da quel palco, un pezzo di me è rimasto lì“. Il cantautore ha anche parlato di una delle motivazioni che lo ha spinto ad andare a Sanremo con Morgan: “Ero stato io a volerlo su quel palco, pensavo che quella canzone fosse ...

Biden:dolore di Gaza in cima a pensieri: ...sacro è un momento di riflessione e rinnovamento - prosegueQuest' anno arriva in un momento di immenso dolore. A Gaza sono stati uccisi più di 30mila palestinesi, la maggior parte civili, tra cui ...

Roberto Vecchioni, il dolore per la morte del figlio: "A una madre non passa, vorrei veder sorridere mia moglie": Roberto Vecchioni, il dolore per la morte del figlio: "A una madre non passa, vorrei veder sorridere mia moglie": Un dolore profondo a cui però l'artista dà una spiegazione: "Si impara soffrendo. La felicità non ti insegna niente, è bellissima, te la godi, ma è il dolore che ti insegna le cose. Come sopportarlo, ...

Dolore Cronico: dolore Cronico: Si tratta di un dolore le cui cause non sono state rimosse dai fisiologici meccanismi di difesa o da interventi iatrogeni. Il dolore cronico non è banalmente la cronicizzazione di un dolore acuto ...

