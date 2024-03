È morto Yutaka Yoshie | la stella del wrestling aveva 50 anni | è collassato nello spogliatoio

(Di lunedì 11 marzo 2024) È, ladelgiapponese:50. Il lottatore si è sentito maledopo un incontro ed è stato portato subito in ospedale ma non ce l'ha fatta.

