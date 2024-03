È morto Marino Mignini | addio all’imprenditore che inventò gli sponsor sulle maglie di calcio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 11 marzo 2024) Perugia, 11 marzo 2024 – Umbria in lutto. È, imprenditore perugino, presidente della&Petrini spa, una delle aziende leader in Italia nel settore mangimistico. Lo comunica Confindustria Umbria in una sua nota.era nato nel 1933. Appena laureato in economia e commercio, all'inizio degli anni Sessanta era entrato nella Molino e Pastificio Ponte di Ponte S. Giovanni a Perugia di cui era diventato, nel tempo, direttore generale e successivamente amministratore delegato. È stato un imprenditore capace di intuire le evoluzioni della società e di anticipare il cambiamento. La sua guida diede un notevole impulso all'azienda. Con lui il marchio Ponte si affermò a livello nazionale e l'azienda si sviluppò anche sul piano internazionale con importanti investimenti ...