È morto Giuseppe Granieri | pioniere della cultura digitale italiana

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a europa.today©

È morto a 89 anni Giuseppe D’Altrui, capitano del Settebello medaglia d'oro alle Olimpiadi di Roma 1960 . Lutto per lo sport italiano.Continua a leggere (fanpage)

Pubblicato il 10 Marzo, 2024 Non sarà facile, Domani pomeriggio alle ore 14, riuscire a contenere la grande quantità di persone che parteciperanno, presso la chiesa parrocchiale del Buon Pastore ... (dayitalianews)

E’ morto improvvisamente, all’età di 55 aani, Giuseppe Granieri. Nato a Potenza, ha fondato nel 1996 bookcafe.net , uno dei primi siti letterari italiani , Da 2000 in poi ha collaborato con diversi ... (ildenaro)

È morto Giuseppe Granieri, tra i primi esperti di culture digitali in Italia: È morto Giuseppe Granieri, tra i primi esperti di culture digitali in Italia: È morto Giuseppe Granieri, tra i più precoci esperti italiani di culture digitali e di internet, autore di uno dei primi siti e blog letterari in Italia: aveva 55 anni e viveva a Potenza, la sua città ...

E' morto Giuseppe Granieri: fu tra pionieri della cultura digitale, aveva 55 anni: E' morto Giuseppe Granieri: fu tra pionieri della cultura digitale, aveva 55 anni: È morto Giuseppe Granieri, pionere della cultura digitale in Italia. Era nato a Potenza nel 1968. Nel 1996 aveva fondato bookcafe.net, uno dei primi siti letterari italiani che coniugava cultura e mon ...

Venezia: è morto Giuseppe Roberto Chiaia, direttore dell’area legale del Comune: Venezia: è morto Giuseppe Roberto Chiaia, direttore dell’area legale del Comune: A nome della Città metropolitana di Venezia, del Comune e suo personale, il sindaco Luigi Brugnaro ha espresso pubblicamente il cordoglio per l’improvvisa perdita di Giuseppe Roberto Chiaia, Direttore ...