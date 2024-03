E' morto Eliseo Minardi | era il più noto imprenditore edile di Fano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 11 marzo 2024), 11 marzo 2024- E'il piùdi, che per anni ha guidato una delle imprese più importanti della provincia e della regione. Domenica pomeriggio all'età di 83 anni si è spento, dopo una lunga malattia, Vincenzo, detto. Attraverso le sue imprese, in particolare la Polo Holding, ha lavorato in diversi quartieri della città come San Martino in via IV novembre, il centro direzionale di via Roma eAlta a Gimarra (rimasta incompiuta) ed è stato tra gli imprenditori che, attraverso la società Madonna Ponte, hanno partecipato all'avventura dell'ex zuccherificio. Ha contribuito alla costruzione di diverse residenze private, al recupero dello storico palazzo Borgogelli in vicolo Alavolini ...