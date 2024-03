È morta Silvia Bisconti | “viaggiatrice eccentrica” e fashion designer “libera tutte”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Addio a, artista fondatrice del marchio Raptus&Rose e ideatrice delle passerelle per malate di cancro insieme all’Associazione Oncologica San Bassiano. A darne annuncio il team del brand e la famiglia, che in un lungo post Instagram hanno voluto ricordare la donna così: “Con grande dolore annunciamo la morte di, visionaria fondatrice di Raptus&Rose. Condividiamo con voi, sua community amatissima e infinita fonte di ispirazione, questo momento. Come lei avrebbe voluto, il nostro impegno sarà ora portare avanti la sua missione straordinaria”., malata di tumore da tempo, era ricoverata ad Aviano, in provincia di Pordenone. Nata a Milano nel 1963, lae costumista teatrale si era diplomata all’Istituto ...

Il mondo della cooperazione internazionale è in lutto per la morte improvvisa di Silvia Longatti , che oggi avrebbe compiuto 38 anni , deceduta per le complicazioni dovute a una polmonite, come ... (news.robadadonne)

“ Silvia era con noi da molti anni. Era stimata come collega ed era amata come persona sempre disponibile e attenta a chi aveva intorno”. È quanto si legge in un post sui social di Emercency che ... (ilfattoquotidiano)

Morta a Kabul Silvia Longatti, operatrice di Emergency: aveva 37 anni: morta a Kabul Silvia Longatti, operatrice di Emergency: aveva 37 anni: Improvvisamente è morta a Kabul Silvia Longatti, 73enne operatrice di Emergency. A dare l'annuncio la Ong fondata da Gino Strada.

Morta Silvia Longatti, operatrice di Emergency a Kabul: “Ricordiamo il suo impegno civile per i diritti e le cause umanitarie”: morta Silvia Longatti, operatrice di Emergency a Kabul: “Ricordiamo il suo impegno civile per i diritti e le cause umanitarie”: Post sui social di Emercency che annuncia la "morte improvvisa" di Silvia Longatti, operatrice umanitaria di stanza a Kabul ...

È morta a Kabul Silvia Longatti, operatrice umanitaria di Emergency. Aveva studiato all’Università di Genova: È morta a Kabul Silvia Longatti, operatrice umanitaria di Emergency. Aveva studiato all’Università di Genova: Era originaria di San Cassiano, in provincia di Sondrio. L’Ong sui social: “Era con noi da molti anni. Era stimata come collega e amata come persona” ...