E’ morta Madame SiSì | è stata la prima drag queen d’Italia a celebrare un matrimonio

(Di lunedì 11 marzo 2024) È morto Carlo Tessari, meglio conosciuto nel mondo dello spettacolo come, è venuto a mancare nella tarda mattinata dell’11 marzo presso la Poliambulanza di Brescia, dopo mesi di lotta contro una malattia che ha visto le sue condizioni aggravarsi nell’ultimo periodo. La sua scomparsa, avvenuta intorno alle 12.30, lascia un vuoto non solo tra gli amici e i conoscenti, che non gli hanno mai fatto mancare il loro affetto, ma anche nella comunità artistica e notturna del Bresciano. Imprenditore di successo di giorno e iconicadi notte,un’icona del divertimento, soprattutto attraverso il suo celebre locale, l’Art Club di Desenzano del Garda. Qui, l’intrattenimento e la gioia di vivere hanno sempre regnato sovrani, facendo del club ...

Madame Sisì, morta la storica drag queen dopo una lung malattia: fu la prima a celebrare un matrimonio in Italia: Madame Sisì, morta la storica drag queen dopo una lung malattia: fu la prima a celebrare un matrimonio in Italia: «Ora vola dai tuoi angeli, falli cantare e ballare con tutta la tua energia». Il mondo della notte (ma non solo) piange la scomparsa di Carlo Tessari in arte Madame ...

È morta Madame SiSì, la prima drag queen che ha celebrato un matrimonio in Italia: lutto a Desenzano del Garda: È morta Madame SiSì, la prima drag queen che ha celebrato un matrimonio in Italia: lutto a Desenzano del Garda: Si è spento dopo una lunga malattia Carlo Tessari, imprenditore, attivista e proprietario del locale Art Club, nel Bresciano: “La tua famiglia si stringe per questa perdita” ...

Tornano le voci su Madame SiSi morta: stavolta Carlo Tessari pare averci lasciato: Tornano le voci su Madame SiSi morta: stavolta Carlo Tessari pare averci lasciato: Occorre fare attenzione alle voci su Madame Sisi morta, considerando che stavolta Carlo Tessari pare non ce l'abbia fatta ...