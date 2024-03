È italiana la prima app fisioterapica con intelligenza artificiale

Bitcoin: sale ancora (+3,2%), nuovo record oltre quota 71mila dollari: Nuovo record per il Bitcoin, salito oltre quota 71mila dollari per la prima volta. La criptovaluta e' in rialzo per la sesta seduta consecutiva, con un progresso del 3,2% a 71.631,45 dollari e porta cosi' il rally da inizio anno a quasi +70%. Red - Ppa - 11 - 03 - 24 10:...

Borsa: Tim in altalena, precipita ( - 7,7%) dopo fiammata iniziale: Questo ha portato il titolo ad aprire con una fiammata del 3,15% a 0,229 euro, tornando ai livelli del 6 marzo (0,228 euro) prima dello scivolone post piano. Un effetto che pero' si sgonfia dopo poco ...

Morta a 98 anni Elda Garzon, la prima donna italiana paracadutista: Morta a 98 anni Elda Garzon, la prima donna italiana paracadutista: L’impavida paracadutista di Verona Elda Garzon, l'8 marzo scorso ha compiuto il suo ultimo lancio: è morta all'età 98 anni.

Un'Italia senza bambini: Un'Italia senza bambini: "Le scuole chiudono e nei parchi giochi non c’è più nessuno". Così la civiltà si erode impercettibilmente, poi svanisce. Il viaggio di Paul Wood nel Belpaese ...

Jazz in Italia: origine ed evoluzione: Jazz in Italia: origine ed evoluzione: Dai primi musicisti italiani che lo ascoltavano e suonavano contravvenendo alle regole dell’epoca, alle esibizioni di grandi jazzisti italiani dei giorni nostri, questo genere rimane una fonte di ...