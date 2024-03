Durigon (Lega) annuncia l'adesione al partito di un sindaco di un centro sannita

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Lain Campania cresce e si rafforza grazie a nuove e continue adesioni. In provincia di Benevento diamo il benvenuto a Mauro De Ieso,di Pago Veiano. La settimana prossima annunceremo il passaggio di ulteriori sindaci nelle altre province. Laè sempre più undi territorio, impegnato a dare voce e sostenere le rivendicazioni dei nostri amministratori”. Così in una nota il coordinatore regionale dellain Campania, Claudio. “Siamo al lavoro per dare corpo ad un progetto politico sano, forte e credibile, capace di imprimere la svolta in questa regione, assopita dalle bugie di De Luca. Il governatore è sempre di più un disco rotto, pronto a puntare il dito contro tutto e tutti per nascondere i suoi fallimentari anni di ...

