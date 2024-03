Dune : Parte 2, che sta sbancando i botteghini di tutto il mondo, contiene delle potenzialità ancora inespresse. Anche in forma di personaggio. Come si capisce bene quando all'improvviso appare Anya ... (gqitalia)

Lo slittamento in sala sembra aver giovato a Dune – Parte 2 che, in pochi giorni, ha conseguito incassi da record . Il film, diretto da Denis Villeneuve, pare difatti aver giovato dell’effetto hype, ... (velvetmag)

Dune Parte Due è ancora primo al boxoffice italiano del weekend: Non è una crescita velocissima, ma dovrebbe comunque superare i 433.922.300 dollari della prima parte Dune , una cifra che - va notato - comprende i 33 milioni della riedizione di quest'anno. Debutto ...

Oppenheimer, tutto sulla pellicola di Nolan che ha vinto l'Oscar al Miglior Film: L'abitudine la si deve anche alla tendenza inaugurata da Dune di Denis Villeneuve, pellicola che ... ossia il limite (di sopportazione di buona parte del pubblico) delle due ore. approfondimento ...

Dune - Parte 2: come i Fremen si sbarazzano dei vermi della sabbia secondo il regista: Dune - Parte 2: come i Fremen si sbarazzano dei vermi della sabbia secondo il regista: Vi siete chiesti come i Fremen si sbarazzino dei vermi della sabbia una volta giunti a destinazione Anche Denis Villeneuve, che ha spiegato perché non viene mostrato in Dune - Parte 2.

Dune: Parte Due, è Paul Atreides il vero villain del film: Dune: Parte Due, è Paul Atreides il vero villain del film: Nonostante i migliori sforzi di Paul, le sue azioni in Dune 2 lo portano inevitabilmente su un percorso che sperava non sarebbe mai accaduto Denis Villeneuve presenta il secondo capitolo dell’epica ...

Box Office Italia: Dune 2 vola altissimo! Già raggiunti gli incassi del primo capitolo: Box Office Italia: Dune 2 vola altissimo! Già raggiunti gli incassi del primo capitolo: Dune Parte 2 conquista ancora il primo posto al box office e raggiunge gli incassi del primo capitolo uscito nel 2021 ...