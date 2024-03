Drive-Away Dolls 2024 | Uno psichedelico viaggio on the road

(Di lunedì 11 marzo 2024) Recensione, trama, cast del film) disponibile al cinema dal 07/03/, esclusivamente in lingua originale con i sottotitoli in italiano. Source

A quasi trent’anni dal film Ferie d’agosto un ulteriore spaccato sugli italiani di destra e di sinistra in vacanza sull’isola di Ventotene. Poi una storia on the road di due ragazze inseguite da ... (amica)

‘Drive-Away Dolls’, la buddy comedy queer di Ethan Coen non va da nessuna parte: ‘Drive-Away Dolls’, la buddy comedy queer di Ethan Coen non va da nessuna parte: Il co-regista del 'Grande Lebowski' offre un mix di sesso, violenza, gangster, idioti e due migliori amiche in viaggio. Senza però nessuno al volante ...

Drive-Away Dolls: Margaret Qualley, il sesso e i viaggi in macchina: Drive-Away Dolls: Margaret Qualley, il sesso e i viaggi in macchina: "Mostriamo la sessualità in modo naturale, divertente e gioioso": intervista a Margaret Qualley, Geraldine Viswanathan e Beanie Feldstein, protagoniste di Drive-Away Dolls, road movie diretto da Ethan ...

Tre film per il weekend: “Un altro ferragosto” e “Drive-Away Dolls” in sala, “American Fiction” in streaming: Tre film per il weekend: “Un altro ferragosto” e “Drive-Away Dolls” in sala, “American Fiction” in streaming: I due film più interessanti attualmente in sala e un titolo in streaming da non perdere. Ecco cosa guardare questo fine settimana ...