"Dottori in corsia", nella nuova puntata protagoniste Elena di Cosenza e Giada di Acireale: "Dottori in corsia", nella nuova puntata protagoniste Elena di Cosenza e Giada di Acireale: Il complesso percorso della malattia di bambini e ragazzi viene narrato con sobrietà, rispetto e senso di attenta partecipazione ai fatti in “Dottori in ...

Eleonora Daniele torna con "Dottori in corsia": "L'obiettivo è scomparire dietro le sofferenze dei bambini": Eleonora Daniele torna con "Dottori in corsia": "L'obiettivo è scomparire dietro le sofferenze dei bambini": Il 19 febbraio è ripartita la sesta stagione della docuserie che segue i ricercatori e i medici dell'Ospedale Bambin Gesù di Roma, e i loro giovani pazienti.

"Dottori In Corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù": "Dottori In corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù": Giada vive in Sicilia ed arriva all'ospedale Bambino Gesù di Roma per risolvere una grave scoliosi congenita che ha reso la sua schiena molto diversa da quella dei suoi coetanei. Grazie ad un complica ...