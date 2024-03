Dopo un anno pieno di successi | il 15 Marzo Tananai torna con un nuovo singolo | ”Veleno”

(Di lunedì 11 marzo 2024)è pronto are con tanta musica e nuovi progetti. Il” esce venerdì 152024, in radio e su tutte le piattaforme digitali., venerdì 15fuori ilPh © Alessandro Treves“” è il racconto di un amore che richiede risposte, in un viaggio fatto di rischi in cui il desiderio di viversi e mettersi in gioco supera la paura di farsi male. Attraverso un immaginario ben chiaro, fatto di sguardi, domande e metafore, la voce diaccompagna l’ascoltatore all’interno di una storia un po’ tormentata, da cui sembra impossibile allontanarsi. Scritto dae prodotto ...

Amici 23, l’avventura del serale sta per iniziare. A quanto pare Maria De Filippi ha sistemato tutti i punti lasciati in sospeso e richiamato tre nomi importanti per il ruolo di giudice. Il primo è ... (caffeinamagazine)

Fisco: cartelle cancellate dopo 5 anni e più tempo per pagare i debiti per chi è in crisi: Fisco: cartelle cancellate Dopo 5 anni e più tempo per pagare i debiti per chi è in crisi: I piani di rateizzazione per saldare i debiti con il Fisco saranno più lunghi, fino a dieci anni. Si passa dalle attuali 72 fino ad un massimo di 120 rate mensili. Questa possibilità riguarda chi "doc ...

Bergamo, bimbo di quattro anni cade dal balcone: salvo dopo un volo di dodici metri: Bergamo, bimbo di quattro anni cade dal balcone: salvo Dopo un volo di dodici metri: Tragedia sfiorata a Bergamo. Un bambino di quattro anni di origini senegalesi è precipitato oggi pomeriggio dal balcone di casa, un appartamento del terzo piano di una palazzina di ...

''Dopo 13 anni ho comprato casa nuova'': Belen Rodriguez mostra le prime foto del suo nuovo appartamento e svela dov’è: ''Dopo 13 anni ho comprato casa nuova'': Belen Rodriguez mostra le prime foto del suo nuovo appartamento e svela dov’è: ''Dopo 13 anni ho comprato casa nuova'': Belen Rodriguez mostra le prime foto del suo nuovo appartamento e svela dov’è ...