Dopo otto anni di governo socialista | il Portogallo vira a destra e deve pensare a Chega

(Di lunedì 11 marzo 2024). L’Alleanza democratica (Ad), coalizione espressione del centro, ha vinto le elezioni politiche in Portogallo con il 29,4% dei voti davanti al Partito socialista (Ps) che si è fermato al 28,6%. Il vero “vincitore” delle consultazioni, tuttavia, è il partito sovranistache è passato dal 7,8% ottenuto nel 2022 al 18%, assicurandosi ben 46 deputati. Tuttavia la formazione del governo resta un’incognita e tutti gli scenari della vigilia restano aperti. Solo nei prossimi giorni si vedrà se si manterrà il patto tra tutte le forze politiche per tenerelontano dal governo. La scoperta e crescita di, che in ...

Assolto in appello dopo otto anni , con formula piena, da ogni accusa che gli era stata rivolta quando era rettore a Tor Vergata : Giuseppe Novelli non ha mai commesso i reati che gl... Contenuto a ... (ilfoglio)

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a metropolitanmagazine©

Billie Eilish vince il suo secondo Oscar per la canzone di Barbie: Billie Eilish, a soli ventidue anni, ha vinto il suo secondo Oscar per la Miglior ...colonna sonora di ... l'unica statuetta vinta su otto nominations per ... la giovane cantautrice dopo aver ricevuto il ...

Testimonianze. Storie di profughe: la vita normale, la guerra, poi la fuga: In Italia è arrivata un mese dopo e da sola, ... sotto i 60 anni vietato espatriare. "Già raggiungere ...qualcosa in valigia e il 2 marzo alla stazione di ...russi quindi io la guerra l'ho vissuta per otto ...