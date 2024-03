Dopo la vittoria del centrodestra in Abruzzo | riflettori puntati sulla Basilicata Ma il campo largo è ancora senza nome

(Di lunedì 11 marzo 2024) Prima ladel centrosinistra in Sardegna con Alessandra Todde (Movimento 5 Stelle) nuova presidente della regione, poi quella delindove il presidente uscente Marco Marsilio è stato riconfermato. Ora isono: le elezioni lucane del 21 e 22 aprile saranno il banco di prova per le due coalizioni in vista delle Europee di giugno. Il quadro all’orizzonte, però, appare frammentato. Ilnon ha dubbi: il loro candidato è il presidente uscente di Forza Italia, Vito Bardi. Soddisfatto quest’ultimo del risultato raggiunto in, è convinto che ladi Marco Marsilio farà da slancio ad aprile: «Ilunito vince. ...

