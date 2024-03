Gabriele Corso e i vocalist Marco Stabile e Antonella Lo Coco Archiviato Cash or Trash (che rimane con le repliche in preserale), da lunedì 11 marzo nell’access prime time del Nove torna a ... (davidemaggio)

‘Don’t forget the lyrics - Stai sul pezzo’, nuova stagione del karaoke tv condotto da Gabriele Corsi: ‘Don’t Forget the lyrics - Stai sul pezzo’, nuova stagione del karaoke tv condotto da Gabriele Corsi: Dopo il successo di ascolti e di critica della scorsa stagione ritorna Gabriele Corsi con il suo karaoke sul Nove. Da lunedì 11 la musica riappare con la quinta stagione di Don’t Forget the lyrics – S ...

Don't Forget the Lyrics! - Stai sul pezzo: Gabriele Corsi torna su Nove, anticipazioni, novità, orario: Don't Forget the Lyrics! - Stai sul pezzo: Gabriele Corsi torna su Nove, anticipazioni, novità, orario: Stasera 11 marzo prende il via la nuova edizione di Don't Forget The Lyrics - Stai sul pezzo, condotta come sempre da Gabriele Corsi: ecco le novità di quest'anno.

'Don't Forget The Lyrics - Stai sul pezzo', da stasera in tv la nuova edizione: anticipazioni e novità: 'Don't Forget The Lyrics - Stai sul pezzo', da stasera in tv la nuova edizione: anticipazioni e novità: La nuova edizione di "Don't Forget The Lyrics - Stai sul pezzo" parte oggi, lunedì 11 marzo 2024, dalle 20.25 su Nove. Gli episodi del programma sono visibili anche, in diretta streaming e on demand, ...