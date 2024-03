Donare casa gratis al figlio | il trucco che permette di risparmiare molti soldi | ma attenzione alle sanzioni

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di lunedì 11 marzo 2024) Un genitore puòun immobile solo a un, escludendo gli altri eredi? Le conseguenze potrebbero essere disastrose. Un genitore è libero diun immobile di proprietà solo a uno dei suoi eredi. La donazione tra genitori e figli si paga? – informazioneoggi.itAl momento della successione, tuttavia, gli altri legittimari potrebbero lamentare la lesione dei propri diritti tramite la cd. azione di riduzione, ai sensi dell’art. 559 del Codice Civile. Se, dunque, è stata donata unasolo a une gli altri eredi decidono di agire in giudizio, viene separata dall’immobile in oggetto la quota necessaria per integrare quanto illegittimamente sottratto agli altri eredi. Insomma, prima di procedere con la donazione in favore di un solo, il genitore deve prestare ...