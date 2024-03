Donald Trump e gli apprezzamenti shock per Adolf Hitler | «Ecco cosa lui è riuscito a fare e io ancora no»

(Di lunedì 11 marzo 2024)adora Viktor Orbán e i leader populisti d’Occidente della sua pasta. E sin qui nulla di nuovo. Nasconde a fatica il suo debole per autocrati e dittatori sanguinari come Vladimir Putin o Kim Jong Un. Boccone questo ben più indigesto, ma che ci si è dovuti abituare a masticare. Ma ora c’è di più. Il leader Repubblicano in corsa per un clamoroso ritorno alla Casa Bianca avrebbe espresso in conversazioni private con i suoi consiglieri pesantipolitici pure per, il Führer nazista che scatenò il massacro europeo della seconda guerra mondiale e architettò lo sterminio di 6 milioni di ebrei. Lo scrive Jim Sciutto, giornalista della Cnn, nel suo nuovo libro The Return of Great Powers, in uscita domani negli Usa. I clamorosi commenti sono ora riferiti al giornalista da ...

