Dogman | il nuovo thriller di Luc Besson in Prima TV su Sky Cinema e NOW

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il, graffiante,di Lucarriva inTV su Sky:, lunedì 11 marzo alle 21.15 su SkyUno, in streaming solo su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.Luctorna alla regia con l'incredibile storia di un bambino, ferito dalla vita, che troverà la salvezza grazie all'amore dei suoi cani. Caleb Landry Jones (Tre manifesti a Ebbing, Missouri) interpreta Douglas, un ragazzo disabile traumatizzato da un’infanzia di soprusi e violenza, che gli ha lasciato delle profonde cicatrici fisiche e psicologiche. Doug vive in simbiosi con i suoi cani in una scuola abbandonata, trovando in loro forza e conforto. Una favola amara che segue le vicende di un ragazzo alle prese con i suoi demoni, e che, con ...

