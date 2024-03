Dodicenne sequestrata e molestata all’uscita di scuola | arrestati due indiani

(Di lunedì 11 marzo 2024) Una storia orribile arriva da Verona, dove unasarebbe statadie abusata da due sconosciuti.Leggi anche: Nathaly Caldonazzo, le rivelazioni shock: “Sono nata da una violenza di mio padre. E con Massimo Troisi…” La terribile violenza dopo laI carabinieri hanno arrestato due uomini: si tratta di due cittadinidi 37 e 47 anni, che si sono dichiarati innocenti. I due sono in Italia da circa sei mesi e sono senza fissa dimora. L’aggressione risale a giovedì scorso, in un quartiere periferico. Stando a quanto ricostruito,dalla, nel primo pomeriggio, la ragazza sarebbe stata avvicinata dai due sconosciuti, afferrata con la forza e trascinata in un angolo di una strada ...

Secondo il quotidiano che l'ha resa nota, in ospedale non sarebbero emersi i segni di una recente violenza, ma quelli di "una possibile violenza sessuale pregressa" subita dalla bambina. Questa non ... (ilroma)

