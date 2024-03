Distrugge il citofono e sfonda la porta di casa dell’ex fidanzata | lei si rifiutava di farlo entrare

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il 36enne, dopo aver distrutto ildel condominio dove vive la ex, ha tentato dire lad’ingresso con un bastone in legno. È stato arrestato con l’accusa di atti persecutori.

