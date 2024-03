Disastrosa frana in Val d’Aosta | massi e detriti sulla strada della Valle del Lys VIDEO

(Di lunedì 11 marzo 2024) Un improvviso crollo di, innescato probabilmente dal maltempo degli ultimi giorni, ha interrotto la normale circolazione lungo laRegionale 44del Lys, precisamente in località Ronc…L'articoloin Valdel LysMeteo Italia, Previsioni del tempo, Notizie e Terremoti.

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a inmeteo©

Statale chiusa per frana. Una pioggia di disagi. Sci, crollo degli incassi: Statale chiusa per frana. Una pioggia di disagi. Sci, crollo degli incassi: Gestisce la rete di strade statali e autostrade di interesse nazionale, un’azienda di Stato, proprietaria e responsabile della Statale 12 dell’Abetone e del Brennero interrotta da lunedì 4 marzo per ...

Masso su una scuola a Crocefieschi: sfiorata la chiesa, evacuate anche due case: Masso su una scuola a Crocefieschi: sfiorata la chiesa, evacuate anche due case: Genova - Un masso di trenta tonnellate si è staccato in serata poco dopo le 20 dal Monte Castello alle spalle di Crocefieschi e ha centrato in pieno la palestra della scuola elementare Aldo Moro, ...

Masso su una scuola a Crocefieschi, evacuate anche due case: Masso su una scuola a Crocefieschi, evacuate anche due case: Se fosse successo di giorno, le conseguenze sarebbero state disastrose. La frana ha sfiorato anche la chiesa. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri, due case ...