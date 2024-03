Disabilità Pisa aderisce al Cude

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 11 marzo 2024)alla piattaforma(Contrassegno unificato disabili europeo), nata nel 2021 per semplificare la mobilità delle persone consu tutto il territorio nazionale. Da oggi i disabili residenti nel Comune diche vorranno iscriversi a questa piattaforma, potranno rivolgersi allo sportello dimo. Il vantaggio per chi si registra è di potersi spostare da un Comune all’altrospetto a quello di residenza, senza dover più comunicare l’ingresso nelle aree a traffico limitato, là dove presenti, a patto che il Comune di destinazione abbia aderito alla piattaforma. L’adesione da parte dei Comuni è volontaria e l’elenco, sempre aggiornato, può essere consultato sul sito del portale dell’automobilista. "La decisione di aderire alè per la nostra ...