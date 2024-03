(Di lunedì 11 marzo 2024) Scatta l’ora della verità per laitaliana e per Diegoal torneo mondiale di qualificazione olimpica di, dove sono in palio 49olimpici, di cui 21 alle donne e 28 agli uomini in 13 categorie di peso, 7 maschili (4per i 51 kg, 57 kg, 63.5 kg, 71 kg, 80, 92 kg, +92 kg) e 6 femminili (4i 50 Kg, 54 Kg, 66 kg, 75 kg, 2 per i 57 kg, 3 per i 60 kg). Dopo l’impresa agli ottavi di finale, dove ha battuto il bronzo mondiale Ayoub Ghadfa Drissi nella categoriaè ad una sola vittoria dall’obiettivo. Oggi, lunedì 11 marzo, è in programma la sfida contro Danis(già qualificato a Tokyo 2020). Se...

Polemica dopo la puntata di ieri di Domenica In. A scatenare il caos l’intervento di Dargen D’Amico . Il cantante, che già sul palco dell’Ariston aveva fatto parlare per i suoi appelli pacifisti: “La ... (caffeinamagazine)

Nella serata del 19 febbraio è andata in scena una nuova puntata in dire tta del Grande Fratello . Alfonso Signorini ha sfruttato questa ghiotta occasione anche per fare delle rivelazioni importanti, ... (caffeinamagazine)

Scatta l’ora della verità per la boxe italiana e per Diego Lenzi al torneo mondiale di qualificazione olimpica di Busto Arsizio , dove sono in palio 49 pass olimpici, di cui 21 alle donne e 28 agli ... (sportface)

DIRETTA – Lenzi-Latypov, Preolimpico boxe Busto Arsizio 2024: l’azzurro nei +92kg cerca il pass per Parigi (LIVE): DIRETTA – Lenzi-Latypov, Preolimpico boxe Busto Arsizio 2024: l’azzurro nei +92kg cerca il pass per Parigi (LIVE): Scatta l’ora della verità per la boxe italiana e per Diego Lenzi al torneo mondiale di qualificazione olimpica di Busto Arsizio, dove sono in palio 49 pass olimpici, di cui 21 alle donne e 28 agli uom ...

Diego Lenzi al Torneo di Qualificazione Olimpica Mondiale di boxe 2024: programma, orari e come vedere i match dell'azzurro: Diego Lenzi al Torneo di Qualificazione Olimpica Mondiale di boxe 2024: programma, orari e come vedere i match dell'azzurro: L’Italia ospita il primo evento di qualificazione globale nel pugilato per Parigi 2024 dal 3 all’11 marzo a Busto Arsizio, con un totale di 49 quote Olimpiche in palio: scopri di seguito chi sarà sul ...

PALLANUOTO A2 F: Bella prova della Rari Nantes che vince (8-11) a Sori: PALLANUOTO A2 F: Bella prova della Rari Nantes che vince (8-11) a Sori: 10 Marzo 2024 - Sesta vittoria consecutiva per la Rari Nantes Bolgona che passa anche a Sori, nella vasca all’aperto della piscina ligure imponendosi 8-11. Partenza a - Renonews.it ...