Dipendenti da tecnologia e Whatsapp | ma si torna a leggere Le nostre abitudini viste dal Censis

(Di lunedì 11 marzo 2024) AGI - Si consolida il 'paradigma biomediatico' scrive ilnel suo XIX Rapporto annuale sulla comunicazione, quest'anno intitolato 'Il vero e il falso'. Stabili gli utenti di Internet, smartphone e social network. Il 79,3% dei giovani usa YouTube, il 72,9% Instagram, il 56,5% TikTok, mentre scendono Spotify, Twitter e Snapchat.no a salire i lettori di libri (+3,1%). Non si ferma il boom della spesa delle famiglie per i dispositivi digitali con 8,7 miliardi di euro (+727,9% dal 2007). Secondo il 68,3% degli utenti, con l'Intelligenza Artificiale aumenteranno le notizie non verificabili e non sapremo più distinguere il vero dal falso, con grandi rischi per le democrazie. Questi, in estrema sintesi, i risultati della ricerca condotta dagli analisti di piazza di Novella, promossa da Intesa Sanpaolo, Mediaset, Rai, Tv2000 e Windtre, e ...