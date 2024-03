Diciassettemila napoletani al Montjuïc? A Barcellona rivivono l’incubo Eintracht al Camp Nou Vanguardia

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 11 marzo 2024) In un editoriale d’elogio puro per il dribbling di Lamine Yamal, e i suoi uno-contro-uno che sono diventati la vera arma del, Sergi Pàmies scrive su Lache in città hanno un altro trauma con cui fare i conti in vista della sfida contro il Napoli di domani: “il timore che la partita contro il Napoli diventi un remake di quella catastrofe invasiva dei tifosi dell’alNou. Perché in città hanno il “sospetto che aci siano più di 17.000disposti a tifare”, evidentemente fuori e dentro lo stadio “di riserva” blaugrana. Si riferisce all’aprile del 2022, quando circa 30.000 tifosi tedeschi gabbarono i sistemi di vendita ufficiale e trasformarono la trasferta diin una gara casalinga. Tornando a Yamal, ...