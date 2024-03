Diabete | arriva il test rapido | cos’è la “mini-curva” glicemica e cosa cambia per la diagnosi

(Di lunedì 11 marzo 2024)mento radicale nelledie pre-. L’Internationals Federation (IDF) ha approvato un nuovo protocollo di rilevazione della malattia e delle sue forme precoci che potrebbe permettere un anticipo di almeno due anni rispetto alle procedure attuali. Ilsi basa sulla prima ora dellada carico di glucosio e ridefinisce i parametri che segnavano il confine tra pazienti malati e sani. Una decisione che potrebbe avere effetti decisivi sulla prevenzione della malattia di cui soffrono in Italia quasi 4 milioni di persone. Il nuovosi basa anche sul contributo della ricerca scientifica italiana. Eccocambierà per i pazienti. Ilper il ...

