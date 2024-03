Di Nunno shock | «Nel calcio si truccano le partite Ho paura di movimenti strani da parte dei nostri tesserati»

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a calcionews24©

Di Nunno shock: "Ho paura che i miei trucchino le partite. Lascio Lecco" | OneFootball: Di Nunno shock: "Ho paura che i miei trucchino le partite. Lascio Lecco" | OneFootball: Vi ho preso in tribunale che eravate falliti, senza di me tornate in Terza Categoria”. Di Nunno ha commentato le sue parole al termine del match: “Il mio gesto nasce dal fatto che sono stanco di ...

La grottesca vicenda del Lecco. Aglietti riconfermato, Fracchiolla torna a essere in bilico: La grottesca vicenda del Lecco. Aglietti riconfermato, Fracchiolla torna a essere in bilico: Non sembra termine il disastro Lecco, con la società che sta facendo fatica a salvare banalmente il salvabile a causa delle intemperanze di patron Paolo Leonardo Di Nunno, che ieri, dopo la ...

Clamoroso Lecco, Di Nunno torna sui suoi passi e conferma Aglietti: Clamoroso Lecco, Di Nunno torna sui suoi passi e conferma Aglietti: Di Nunno torna sui suoi passi a Lecco e c’è un nuovo ribaltone: niente Foschi, restano Aglietti e il Ds Fracchiolla Di Nunno torna sui suoi passi a Lecco e c’è un nuovo ribaltone ...