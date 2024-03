Deserte le gare per la Linea 10 | Eav corre ai ripari

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoleper la realizzazione della10 di Eav: l’azienda di trasporti punta ad una proroga dei termini. A comunicarlo è lo stesso Ente Autonomo Volturno, che in una nota, nello specificare che “le imprese decidono sulla base di valutazioni economiche”, evidenzia come “la mancata partecipazione è legata essenzialmente alla necessità di rivedere i costi dell’intervento”. Per questo motivo Eav “è impegnata a verificare la possibilità di un aggiornamento di tali costi e a sollecitare una proroga”. Questa mattina nella sede di Eav si è tenuto un tavolo tecnico con rappresentanti anche di Regione Campania, Acamir, Comune di Napoli e Città Metropolitana, durante il quale, come spiegano sempre dall’Ente Autonomo Volturno, “è emersa la volontà unanime di tutte le parti di portare avanti il progetto, ...

La rabbia del Comitato piazza Carlo III: "Non si perdano i fondi, abbiamo bisogno di migliori servizi per tutti i cittadini"Continua a leggere (fanpage)

Nessuno vuole smaltire i rifiuti edili. In Ama l'ennesima gara deserta: Nessuno vuole smaltire i rifiuti edili. In Ama l'ennesima gara deserta: Zero offerte per la gara di affidamento dello smaltimento degli inerti presenti nei centri di raccolta. Lo scorso mese erano andati deserti i bandi per i nuovi secchioni e i nuovi automezzi ...

Gare deserte Metro Linea 10, l’ira degli abitanti: “Piazza Carlo III abbandonata, non si perdano i fondi”: gare Deserte Metro Linea 10, l’ira degli abitanti: “Piazza Carlo III abbandonata, non si perdano i fondi”: La rabbia del Comitato piazza Carlo III: "Non si perdano i fondi, abbiamo bisogno di migliori servizi per tutti i cittadini" ...

Metro Linea 10 Napoli, le gare vanno deserte. A rischio i fondi per i treni senza conducente: Metro Linea 10 Napoli, le gare vanno Deserte. A rischio i fondi per i treni senza conducente: Vanno Deserte le gare per la costruzione della nuova Metro Linea 10 di Napoli, con i treni senza conducente. Un'opera colossale, da oltre 1,8 miliardi di euro, dei quali 1,2 miliardi già finanziati.