Decreto Pnrr | le imprese artigiane apprezzano le novità sulla governance

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 11 marzo 2024) ROMA – Leesprimono un giudizio complessivamente positivo sulche consente di snellire le procedure e accelerare l’attuazione del piano. È quanto hanno indicato Cna, Confartigianato e Casartigiani in audizione davanti alla Commissione Bilancio della Camera mettendo in risalto le misure per unapiù efficiente prevedendo anche l’attivazione di poteri L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Unioncamere, Cna: “Nel 2023 primo consistente saldo positivo per letra luci e ombre” Fiducia consumatori ealle stelle. Record dal 2007 Veicoli commerciali, Cna Fita: “Il Comune di Milano ritiri il provvedimento ...