Decreto Pnrr | le imprese artigiane apprezzano le novità sulla governance

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 11 marzo 2024) ROMA – Leesprimono un giudizio complessivamente positivo sulche consente di snellire le procedure e accelerare l’attuazione del piano. È quanto hanno indicato Cna, Confartigianato e Casartigiani in audizione davanti alla Commissione Bilancio della Camera mettendo in risalto le misure per unapiù efficiente prevedendo anche l’attivazione di poteri sostitutivi in caso di ritardi e inerzie da parte delle amministrazioni. Le tre organizzazioni inoltreil programma Transizione 5.0, particolarmente atteso dalle, per incentivare gli investimenti in innovazione digitale ed efficienza energetica, anche in abbinamento a investimenti in impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili. CNA, ...