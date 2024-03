Decisivo con il Genoa Monza e il nuovo Daniel Maldini | Qui sto bene | felice per il gol»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Chiamatela "cura Palladino". O, se preferite, più in generale "cura". Fatto sta che "qui mi sono sempre sentito a casa, e questo è stato fondamentale. Mi ha aiutato tanto il mister, parlandomi. Anche il gruppo mi ha aiutato e io sto. L’obiettivo? Cerchiamo di fare il meglio possibile, guardiamo la classifica, ma pensiamo partita dopo partita". Parole di, che conosce peso e responsabilità di maglia e ruolo: quel cognome tra le scapole richiama sempre le pagine più belle del nostro calcio, e un ruolo, il suo, che da fantasista ti aspetti sempre che decida partite e risultati. È arrivato da Empoli, in punta di piedi, e per lui è stato come tornare a casa dopo neanche 300 minuti in Toscana, qualche acciacco muscolare e poche presenze senza incidere.è casa perché a ...