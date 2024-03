De Padova interroga il consiglio | Tolti i fondi per l’acquisto di libri

(Di lunedì 11 marzo 2024) "L’amministrazione toglieperdiper la biblioteca e li destina all’allestimento di un nuovo ufficio comunale e di una sala riunioni alla Mozzi Borgetti". A chiedere spiegazioni all’amministrazione è la consigliera di maggioranza Sabrina De(foto) (lista Sandro Parcaroli sindaco) che ha presentato un’zione che verrà discussa nel prossimocomunale, in cui chiede chiarimenti sulla destinazione di 11mila euro. "L’amministrazionee, con determina dell’8 settembre 2023, ha ritenuto opportuno utilizzare quasi 11mila euro, soldi che erano precedentemente destinati aldi, alla fornitura di una parete divisoria e di sei sedute per l’allestimento di un nuovo ufficio comunale, destinato probabilmente ...

