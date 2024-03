De Laurentiis Sky | il direttore Ferri | «Gesto da condannare»

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ildi Sky Sportrisponde al presidente azzurro Aurelio Dedopo l’aggressione fatta pre Barcellona Napoli A fronte dell’aggressione fatta ai giornalisti di Sky Sport da parte del presidente del Napoli De, ilha rilasciato queste dichiarazioni su X. «Chi fa le interviste di Sky Sport lo decide Sky Sport. Senza parole per quello che è successo al nostro giornalista, e al nostro cameraman: lo condanno senza altri commenti. Una cosa è certa: andiamo avanti come sempre, con professionalità, rigore, credibilità. Ed educazione».

