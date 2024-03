De Laurentiis contro Sky nell’intervista con Politano | «Con voi non parla» – VIDEO

(Di lunedì 11 marzo 2024) Deinterrompe l’intervista di Matteoa Sky Sport. Altra polemica tra il presidente del Napoli e le Pay TV Dopo DAZN anche Sky Sport è vittima delle polemiche del numero uno del Napoli Aurelio De, che negli ultimi minuti si è reso “protagonista” durante l’intervista di. No ma che roba è? #BarcellonaNapoli #Depic.twitter.com/ALgsyaWAPy— Ale (@AleMz99) March 11, 2024 Mentre l’esterno offensivo del Napoli stavando con l’emittente televisiva, irrompe Aurelio Dedicendo: «Con voi non puòre». Staremo a vedere come si evolverà la situazione viste le polemiche avute prima anche con DAZN.

