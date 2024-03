De Core | “Osimhen deve tornare furente e indispensabile”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Francesco De, direttore de Il Mattino, è intervenuto a Radio Punto Nuovo durante Punto Nuovo Sport. Queste le sue parole: “Domani è la partita più importante della stagione, il Barcellona non è più imbattibile ed è alla portata del miglior Napoli. Lo spirito è ritrovato, ma ci vuole un Napoli superiore del 20-30% rispetto a quanto visto contro Torino e Juventus. Fare risultato in casa del Barça sarà difficilissimo, ma bisognerà gettare il cuore oltre l’ostacolo. I blaugrana si giocano tutto come gli azzurri, quindi massima attenzione. Kvaratskhelia? Finalmente si sente nuovamente libero da eccessivi schemi e tatticismi. C’è molto di Calzona nella sua rinascita, poi mi sembra star di nuovo bene fisicamente”. “Ora è un altro calciatore, ha ritrovato il ritmo e la voglia giusta. Si incaponisce anche meno e questo aiuta la squadra e i compagni. Andrebbe ...

