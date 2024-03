Dazn e Digitalia' 08 rinnovano intesa per pubblicità Serie A

(Di lunedì 11 marzo 2024)'08 (gruppo Mediaset) hanno rinnovato l'accordo per la raccolta pubblicitaria dellaA Enilive per il triennio 2024-2027. Lo rendo noto un comunicato comune, nel quale si specifica che "prosegue con successo l'accordo strategico siglato tra la piattaforma di live streaming sportivo e la concessionaria pubblicitaria del gruppo Mediaset che ha visto, nel corso del primo ciclo di diritti 2021-2024, uno sviluppo importante della raccolta che ha prodotto un volume di ricavi superiore allo storico precedente sullaA". Il risultato della raccolta pubblicitaria "conferma quanto il calcio continui ad essere veicolo di forte attrazione e grande rilevanza per gli investitori pubblicitari, un risultato reso possibile anche grazie all'expertise unica nell'advertising del prodotto calcio maturata negli anni ...

