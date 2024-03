Davyskiba cala alla distanza Rinaldi lotta | ma non basta

(Di lunedì 11 marzo 2024) BRUNO 5,5 (att. 100% su 2, 1 b.s.) – Mette al servizio della squadra un’energia quasi disperata: è nervoso, polemico, autoesigente. L’impresa quasi si compie e poi si perde tra le sue mani, nel cambiopmancato del 13-11 rimastogli impigliato tra le dita.5,5 (att. 46% su 41 con 7 muri sub., 1 ace, 6 b.s., 1 muro) – In attacco si conferma brillante per tre set, come a Trento, poi. Ma quella che è davvero mancata a Modena sin qui, e non solo nella serie, è la regolarità nel suo servizio – micidiale, ma solo a sprazzi.6 (att. 45% su 29 con 1 err. e 4 muri sub., ric. 43% su 21 con 2 err., 1 ace, 3 b.s., 2 muri) – A un passo dal possibile… si porta a casa l’ennesimo colpo di reni di una carriera datore, mal disposto ...

