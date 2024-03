D' Aversa esonerato dopo la testata E spunta un secondo video | cambia tutto | Gurda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il brutto gesto della domenica, costatogli l'esonero, è quello dell'ormai ex tecnico del Lecce, Roberto D', all'attaccante francese Henry. Ilè successo al fischio finale di un nervosissimo Lecce-Verona 0-1. Il gesto, oltre ai risultati non esaltati dell'ultimo periodo pugliese, è costato la panchina all'ex allenatore del Parma, che ora verrà probabilmente sostituto dall'ex guida dell'Udinese, Luca Gotti, in vantaggio su Leonardo Semplici.il match, in serata, D'ha chiesto scusa sui social, giustificando il suo gesto — condannato anche dalla società salentina — smontato però da unapparso sui social e ripreso da Fanpage. Proprio ilrilasciato da un tifoso mostra proprio il colpo volontario che l'oramai ex tecnico del Lecce ha rifilato al francese. ...