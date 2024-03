“Dani Alves suicida in carcere” | ma è una fake news | la rabbia del fratello

Dani Alves non si è suicidato in prigione: come è nata la fake news che ha fatto il giro del mondo: Dani Alves non si è suicidato in prigione: come è nata la fake news che ha fatto il giro del mondo: Nelle scorse ore si è diffusa sui social la fake news del suicidio in carcere di Dani Alves. Il fratello ha smentito tutto, con parole forte.

Il fratello di Dani Alves nega la notizia del suicidio in carcere dell'ex giocatore: Il fratello di Dani Alves nega la notizia del suicidio in carcere dell'ex giocatore: L'ex terzino brasiliano è recluso a Barcellona per stupro e da alcune settimane è stato attivato un protocollo anti-suicidio ...

dani alves, nei guai anche la madre: la polizia indaga: Dani Alves, nei guai anche la madre: la polizia indaga: Anche la madre di Dani Alves, Lucía Alves, è finita nel mirino della procura spagnola. Il motivo La donna avrebbe diffuso delle immagini ...