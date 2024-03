DAMS Music Festival porta in scena musica | arte e donne | guest star Noemi

(Di lunedì 11 marzo 2024) Andrà indal 19 al 23 marzo, sul palco del Teatro Palladium di Roma, la nuova edizione del: 5 giorni di appuntamenti fraa,, formazione e tematiche di genere che mettono al centro la mission del Teatro universitario, la crossmedialità. LEGGI ANCHE – ‘Libera di essere libera’: il video della Fondazione Una Nessuna Centomila Per il 2024 il focus delsaranno lee la loro unicità come artiste: tra le ospitie Grazia Di Michele. La direzione del progetto è di Luca Aversano., il programma Il “...

