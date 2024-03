Soli due ingredienti per una stuzzicheria da leccarsi i baffi: ecco come usare della sfoglia in modo furbo e sfiziosissimo. Quando si tratta di preparare una stuzzicheria da sgranocchiare durante un ... (cityrumors)

D'Amico, il risultato è chiarissimo, buon lavoro a Marsilio: "Ho aspettato che si consolidassero i risultati. Un'ora fa ho chiamato Marsilio. Mi sono congratulato con lui. Il risultato è stato chiarissimo.

"Lo show dei record", l'impresa di Daryl Tan Hong An: 14 cubi di Rubik risolti in apnea: Tale risultato lo colloca come detentore del titolo mondiale per il maggior numero di titoli nella ... 'All'inizio avevo un amico che mi ha fatto vedere come risolvere i cubi di Rubik, avevo 12 anni - ...

Abruzzo, D'Amico guarda al futuro: "L'esperienza del campo largo è stata straordinaria, deve essere ripetuta": Abruzzo, D'Amico guarda al futuro: "L'esperienza del campo largo è stata straordinaria, deve essere ripetuta": Abruzzo, D'Amico: «L'esperienza del campo largo è stata straordinaria per Abruzzo perché ha consentito di condividere programma davvero straordinario».

Regionali Abruzzo, risultati Teramo città: D'Amico al 53,3% ma FdI primo partito con il 22,3%: Regionali Abruzzo, risultati Teramo città: D'Amico al 53,3% ma FdI primo partito con il 22,3%: La "sua" Teramo non l'ha tradito. Luciano D'Amico ha perso le elezioni regionali dell'Abruzzo, ma nella città della ...

Regionali Abruzzo, risultati in diretta. Terza proiezione: Marsilio al 54,3%, D'Amico al 45,7%. FdI primo partito al 24,1%, Pd 18,1%: Regionali Abruzzo, risultati in diretta. Terza proiezione: Marsilio al 54,3%, D'Amico al 45,7%. FdI primo partito al 24,1%, Pd 18,1%: Elezioni regionali Abruzzo, seggi aperti dalle ore 7 alle 23. Occhi puntati su Marco Marsilio e Luciano D'Amico, ma è l'affluenza alle urne a creare timore. Le urne abruzzesi ...