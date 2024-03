D' altra parte le donne sono anche quelle che leggono di più

«Chi ha iniziato la guerra in Ucraina ? Chi minaccia con le armi nucleari? Cerchiamo di essere chiari su ciò che sta accadendo in Europa». Con queste parole il presidente francese Emmanuel Macron ... (open.online)

Dall'Abruzzo buone notizie per il governo ma non per Salvini e la Lega: Dall'Abruzzo buone notizie per il governo ma non per Salvini e la Lega: Fratelli d'Italia è il primo partito, Forza Italia doppia quasi il Carroccio che però festeggia per aver superato il partito con i risultati peggiori: il M5s. Tajani: "Grande successo. Dedichiamo la v ...

Abruzzo, Castaldi (M5s): non è bastato mettere da parte egoismi: Abruzzo, Castaldi (M5s): non è bastato mettere da parte egoismi: Roma, 11 mar. (askanews) – “Abbiamo messo in campo una persona di alta competenza, abbiamo tolto gli egoismi, fatto comunità, abbiamo lavorato bene sul programma diffuso. Forse non è bastato e una dom ...

Bonus colonnine imprese e professionisti 2024: come richiederlo: Bonus colonnine imprese e professionisti 2024: come richiederlo: Al via le richieste 2024 del Bonus colonnine imprese e professionisti: sono ammissibili le spese sostenute dal 4 novembre 2021.