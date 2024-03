Dalle cisterne per l'olio ai serbatoi delle centrali. Una storia esemplare del saper fare italiano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) FONDATA A PESCARA NEL 1960 da Walter Tosto, quello che è diventato oggi un gruppo leader in Europa e tra i più importanti al mondo, competendo con le grandi imprese spesso statali indiane, cinesi e giapponesi, per la progettazione e realizzazione di componenti ed elementi critici in pressione ad alta temperature per il settore energetico, agroalimentare e chimico-farmaceutico, aveva cominciato come costruttore diper il vino e. Negli anni Settanta l’attività della Walter Tosto si è evoluta dapprima nella fabbricazione diin pressione per GPL / carburante e successivamente nella produzione di componenti critici per i mercati internazionali Oil & Gas, Petrolchimico ed Energia. Una diversificazione produttiva condotta dal 1996 da Luca Tosto, figlio di Walter e quindi rappresentante di quella seconda ...