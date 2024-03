Dall’Abruzzo all’Europa | non si può fare la sinistra dentro un sistema economico di destra

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ci sarà sicuramente un vasto dibattito di palazzo sul risultato delle elezioni regionali abruzzesi. Nel centrofunziona di più il campo largo o quello ristretto? Nel centrovince più il centro o la? In attesa della soluzione di questi appassionanti dilemmi, mi pare che si potrebbe prendere atto di un dato oramai confermato più volte. Nella metà degli italiani che va a votare, laoramai è maggioranza. In Italia e in molti paesi europei, così come negli Stati Uniti, la partecipazione al voto si riduce sempre di più. Nel nostro paese durante la vituperata Prima Repubblica la partecipazione alle elezioni sfiorava il 90% della popolazione; tolti i malati e coloro che erano impossibilitati perché lontani dal seggio, quasi tutte e tutti andavano a votare. Era il suffragio universale, una conquista ...

