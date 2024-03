Dalla strada al lavoro Quasi trent’anni di Ciofs E ora un bar didattico nel tempio di Don Bosco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 11 marzo 2024) Nel 1877, invitato da don Domenico Battolla – l’abate di Santa Maria Assunta che pochi anni prima aveva benedetto l’Arsenale appena costruito – Donvisitò Spezia per la prima volta. La città stava attraversando un periodo di grande trasformazione: l’edificazione della base navale aveva segnato una svolta vera, la popolazione aumentava ogni giorno di più e nuovi quartieri sorgevano con a ritmo serrato. Uno sviluppo impetuoso, concentrato in poco tempo, e quindi per certi versi anche difficile da gestire e governare. Don, camminando per le vie della città, si rese immediatamente conto che uno dei problemi sociali più rilevanti era costituito dai tanti giovani e giovanissimi che girovagavano a vuoto senza avere una meta o uno scopo precisi. Mancavano scuole e centri di formazione capaci di accompagnare i ragazzi verso il ...