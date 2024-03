Dalla Regione in arrivo 180mila euro per riqualificare il centro storico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il Comune di Roccastrada è uno dei cinque Comuni maremmani a cui verranno finanziati i progettiToscana, all’interno del bando del 2022 per i Comuni toscani sotto i ventimila abitanti a sostegno della qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e per la rigenerazione degli spazi urbani. Il progetto riguarda la riqualificazione di via di Mezzo a Roccatederighi, che prevede il rifacimento di pavimentazioni e sottoservizi, dell’importo complessivo di 250miladi cuifinanziatiToscana. Il contributo è stato ottenuto su una misura relativa alla valorizzazione dei luoghi del commercio, grazie alla presenza delcommerciale naturale di Roccatederighi di recente costituzione. Con l’intervento sarà ...